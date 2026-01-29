إعلان

للعام السادس.. تويوتا تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025

كتب : مصراوي

07:59 ص 29/01/2026

شركة تويوتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت شركة تويوتا موتور اليوم الخميس، إنها باعت 11.3 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2025 محققة رقما قياسيا، لتحتفظ بلقب أكبر شركة مصنعة للسيارات من حيث المبيعات في العالم للعام السادس على التوالي.

وارتفعت مبيعات المجموعة العالمية 4.6% مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك سيارات العلامة التجارية ليكزس التابعة للشركة الأم، بالإضافة إلى وحدات دايهاتسو وهينو موتورز للشاحنات.

أما منافستها الألمانية فولكسفاغن جروب، التي حلت ثانيا، فقد أعلنت هذا الشهر أن مبيعاتها انخفضت 0.5% العام الماضي لتصل إلى ما يقل قليلا عن 9 ملايين سيارة، في ظل سعيها لخفض التكاليف في السوق المحلية والمنافسة الشديدة في الصين.

كان نمو تويوتا مدفوعا بشكل أساسي بالمبيعات في الولايات المتحدة واليابان، اللتين استحوذتا معا على أكثر من خمسي مبيعات الشركة الأم.

وارتفعت مبيعات سيارات تويوتا وليكزس 3.7% في عام 2025 لتصل إلى 10.5 مليون سيارة، وهو رقم قياسي أيضا، بفضل الطلب القوي على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.

وقفزت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 14.2% لتصل إلى حوالي 615 ألف سيارة.

وفي الصين، ارتفعت مبيعات تويوتا 0.2% على الرغم من المنافسة الشديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم، وهي المرة الأولى منذ 4 سنوات التي لم تسجل فيها المبيعات انخفاضا.

كان نصيب السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء 42% من مبيعات الشركة الأم لتويوتا على مستوى العالم، بينما شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1.9%، وفقا للغد.

شركة تويوتا تويوتا سيارات تويوتا تويوتا الأكثر مبيعا في العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الخلاف مع جون وموقف فك القيد".. أمين صندوق الزمالك يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"الخلاف مع جون وموقف فك القيد".. أمين صندوق الزمالك يطلق تصريحات قوية
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد
أخبار

هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد
ظاهرة فلكية تهدد استقرار هذه الأبراج على كافة الاصعدة .. إليك التفاصيل
علاقات

ظاهرة فلكية تهدد استقرار هذه الأبراج على كافة الاصعدة .. إليك التفاصيل
"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
زووم

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات