للعام السادس.. تويوتا تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025



وكالات

قالت شركة تويوتا موتور اليوم الخميس، إنها باعت 11.3 مليون سيارة على مستوى العالم في عام 2025 محققة رقما قياسيا، لتحتفظ بلقب أكبر شركة مصنعة للسيارات من حيث المبيعات في العالم للعام السادس على التوالي.

وارتفعت مبيعات المجموعة العالمية 4.6% مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك سيارات العلامة التجارية ليكزس التابعة للشركة الأم، بالإضافة إلى وحدات دايهاتسو وهينو موتورز للشاحنات.

أما منافستها الألمانية فولكسفاغن جروب، التي حلت ثانيا، فقد أعلنت هذا الشهر أن مبيعاتها انخفضت 0.5% العام الماضي لتصل إلى ما يقل قليلا عن 9 ملايين سيارة، في ظل سعيها لخفض التكاليف في السوق المحلية والمنافسة الشديدة في الصين.

كان نمو تويوتا مدفوعا بشكل أساسي بالمبيعات في الولايات المتحدة واليابان، اللتين استحوذتا معا على أكثر من خمسي مبيعات الشركة الأم.

وارتفعت مبيعات سيارات تويوتا وليكزس 3.7% في عام 2025 لتصل إلى 10.5 مليون سيارة، وهو رقم قياسي أيضا، بفضل الطلب القوي على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة.

وقفزت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة 14.2% لتصل إلى حوالي 615 ألف سيارة.

وفي الصين، ارتفعت مبيعات تويوتا 0.2% على الرغم من المنافسة الشديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم، وهي المرة الأولى منذ 4 سنوات التي لم تسجل فيها المبيعات انخفاضا.

كان نصيب السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء 42% من مبيعات الشركة الأم لتويوتا على مستوى العالم، بينما شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1.9%، وفقا للغد.