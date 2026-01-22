تعرف على مواصفات أكثر سيارة مبيعًا بالعالم.. وسعرها الرسمي في مصر

موسكو - (د ب أ) :

أعلنت شركة "إيونيكس" (Eonyx) عن إطلاق سيارتها الكهربائية City الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة.

وأوضحت الشركة الروسية أن سيارتها الكهربائية City الصغيرة تأتي بطول يبلغ نحو 2.9 متر، وهو ما يمنحها قدرة عالية على المناورة وسهولة في الركن داخل الشوارع الضيقة.

وتمتاز السيارة بتصميم يجمع بين لمسات كلاسيكية ومظهر مستقبلي بسيط، مع مكانين فقط للجلوس ومقصورة ذات تجهيزات أساسية تركز على الوظيفة العملية دون تعقيد، كما تم تجهيز السيارة بكشافات LED.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة City الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 10 حصان، وهي قوة تكفي للتنقل داخل المدينة. وبشحنة واحدة يمكن للسيارة قطع نحو100 كلم، ما يلبي احتياجات التنقل اليومي لمعظم المستخدمين.

ويتم شحن البطارية عبر مقبس كهرباء منزلي عادي، وتستغرق عملية الشحن الكامل حوالي 8 ساعات.

وتتوفر السيارة الكهربائية City الصغيرة نظير سعر يبلغ 9900 يورو ( 547 ألف جنيه مصرى ) تقريباً .