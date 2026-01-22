إعلان

"إيونيكس" الروسية تطلق سيارة جديدة للمدن بسعر يعادل 547 ألف جنيه.. صور

كتب : مصراوي

02:11 م 22/01/2026 تعديل في 02:13 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إيونيكس
  • عرض 3 صورة
    إيونيكس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو - (د ب أ) :

أعلنت شركة "إيونيكس" (Eonyx) عن إطلاق سيارتها الكهربائية City الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الصغيرة.

وأوضحت الشركة الروسية أن سيارتها الكهربائية City الصغيرة تأتي بطول يبلغ نحو 2.9 متر، وهو ما يمنحها قدرة عالية على المناورة وسهولة في الركن داخل الشوارع الضيقة.

وتمتاز السيارة بتصميم يجمع بين لمسات كلاسيكية ومظهر مستقبلي بسيط، مع مكانين فقط للجلوس ومقصورة ذات تجهيزات أساسية تركز على الوظيفة العملية دون تعقيد، كما تم تجهيز السيارة بكشافات LED.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة City الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 10 حصان، وهي قوة تكفي للتنقل داخل المدينة. وبشحنة واحدة يمكن للسيارة قطع نحو100 كلم، ما يلبي احتياجات التنقل اليومي لمعظم المستخدمين.

ويتم شحن البطارية عبر مقبس كهرباء منزلي عادي، وتستغرق عملية الشحن الكامل حوالي 8 ساعات.

وتتوفر السيارة الكهربائية City الصغيرة نظير سعر يبلغ 9900 يورو ( 547 ألف جنيه مصرى ) تقريباً .

سيارات كهربائية شركة إيونيكس سيتي كار السيارة الروسية الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
علاقات

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
"شقيق مبابي ونجل آخر لزيدان".. ما هي خطة منتخب الجزائر لمونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"شقيق مبابي ونجل آخر لزيدان".. ما هي خطة منتخب الجزائر لمونديال 2026؟
كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار
أخبار مصر

تحديث الطقس.. الأرصاد توضح خريطة السحب وفرص سقوط الأمطار

توفيق عكاشة يوجه رسالة غامضة بشأن شيرين عبدالوهاب
زووم

توفيق عكاشة يوجه رسالة غامضة بشأن شيرين عبدالوهاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة