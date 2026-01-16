تغطية – محمد جمال:

أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات (AVM)، أن إطلاق الهوية الجديدة لعلامة فورثينج Forthing في مصر يمثل محطة محورية في استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تقديم باقة متكاملة من الطرازات التي تغطي مختلف فئات السوق المصري.

وأوضح سليمان، خلال كلمته على هامش حفل الإطلاق الرسمي للعلامة أمس الخميس ، أن رؤية الأمل تقوم على تقديم سيارات تجمع بين الجودة والتكنولوجيا الحديثة والتسعير التنافسي، بما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المستهلكين المصريين.

وأضاف: "نولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التصنيع المحلي وتعزيز خدمات ما بعد البيع، بما يضمن تجربة متكاملة لعملائنا ويعكس ثقتهم المستمرة في اسم شركة الأمل".

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن السوق المصري يمتلك فرص نمو واعدة في قطاع السيارات، لافتًا إلى أن طرح طرازات مجمعة محليًا تحت علامة فورثينج يؤكد التزام الشركة طويل الأمد بالاستثمار في مصر ودعم الصناعة الوطنية.

وقال سليمان: “إطلاق سيارة مجمعة محليًا تحت علامة فورثينج يؤكد التزامنا طويل الأمد بالاستثمار في هذا السوق ودعم الصناعة الوطنية.”

كما شدد على أن الشركة تعمل على تطوير دور مصنع AVM ليصبح مركزًا إقليميًا لإطلاق وتوزيع منتجات فورثينج في شمال أفريقيا، بما يتماشى مع خطط التوسع الإقليمي ويستجيب للطلب المتزايد على السيارات الصينية في المنطقة.

وكانت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات قد كشفت أمس عن الإطلاق الرسمي لعلامة فورثينج داخل السوق المصري، حيث قدمت 6 سيارات دفعة واحدة تنوعت بين منظومات "بنزين، كهرباء، وREEV ممتد المدى"، وشملت فئات مختلفة بين SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيدان، وMPV متعددة الاستخدامات العائلية الكبيرة.

ويأتي هذا الإطلاق استكمالًا لإعلان الشركة السابق عن استحواذها على وكالة فورثينج في مصر، لتتولى عمليات توفير الموديلات الجديدة، والتجميع المحلي لبعض الطرازات، إلى جانب تقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من الشركة الأم.