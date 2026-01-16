تراجع مبيعات "دايملر تراك" بسبب ضعف سوق أمريكا الشمالية

لاينفيلدن - (د ب أ):

تسبب ضعف السوق في أمريكا الشمالية في انخفاض حاد بمبيعات شركة "دايملر تراك" الألمانية المصنعة للمركبات الثقيلة.

فقد باعت الشركة المدرجة على مؤشر "داكس" للشركات الكبرى في البورصة الألمانية خلال العام الماضي 422 ألفا و510 شاحنات وحافلات، حسبما أعلنت الشركة في مقرها بمدينة لاينفيلدن-إيشتردينجن قرب شتوتجارت. ويمثل ذلك تراجعا بنسبة %8 مقارنة بعام 2024.

وفي السوق الأمريكية الشمالية الحيوية بالنسبة للشركة، انخفضت المبيعات بنسبة %26، إذ لم تبع الشركة سوى نحو 142 ألف مركبة في 2025. ويتراجع الطلب هناك لأن شركات النقل تُحجِم حاليا عن طلب مركبات جديدة. كما تجعل الرسوم الأمريكية حجم النقل المتوقع في السنوات المقبلة صعب التقدير.

وباعت علامة "مرسيدس بنز تراكس" التابعة لـ"دايملر تراك"، والمنتشرة أساسا في أوروبا وأمريكا اللاتينية، نحو 160 ألف مركبة، لتبقى عند نفس مستوى عام 2024. في المقابل، ارتفعت مبيعات علامة "تراكس آسيا" بنسبة %4 إلى 107 آلاف و55 مركبة. كما ارتفعت مبيعات الحافلات قليلا، إذ باعت "دايملر باص" 26991 مركبة، بزيادة %2 عن العام السابق.

ومرت "دايملر تراك" بعام تجاري صعب، حيث تراجعت إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة %8 إلى 5ر36 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما هبطت الأرباح بنسبة %31 إلى نحو 57ر1 مليار يورو. وتعتزم "دايملر تراك" الإعلان عن نتائجها للعام المالي 2025 في منتصف مارس المقبل.

وتسعى الشركة إلى تعزيز تنافسيتها، وقد أعلنت لأجل ذلك برنامج تقشف تهدف من خلاله إلى خفض التكاليف التشغيلية في أوروبا بأكثر من مليار يورو بحلول 2030، مع الاستغناء عن حوالي 5000 وظيفة في ألمانيا، خاصة لدى علامة "مرسيدس بنز". كما تعتزم الشركة تنفيذ إجراءات تقشف أيضا في أمريكا الشمالية.

ووفقا لبيانات سابقة من المديرة المالية إيفا شيرر، فإن تدابير خفض الطاقة الإنتاجية هناك ستؤثر على أكثر من ألفي وظيفة.