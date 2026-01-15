إعلان

سائقو السيارات في دولة أوروبية يضربون عن العمل بسبب السيارات الكهربائية

كتب : مصراوي

12:59 م 15/01/2026

سيارات التاكسي في العاصمة اليونانية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثينا - (د ب أ):

ينظم سائقو سيارات الأجرة في اليونان، إضرابا اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على ضيق الوقت المتاح قبل التحول للسيارات الكهربائية.

كما تنظم نقابة سائقي سيارات الأجرة في منطقة أثينا الكبرى، احتجاجا بوسط أثينا، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يضرب سائقو سيارات الأجرة عن العمل بمناطق أخرى في البلاد أيضا.

ويأتي الإضراب احتجاجا على إصرار حكومة يمين الوسط على أن تكون جميع سيارات الأجرة الجديدة التي يتم منحها رخصة تشغيل اعتبارا من بداية عام 2026، كهربائية.

كما يطالب المحتجون الحكومة بالسماح لهم باستخدام حارات السير المخصصة لمركبات النقل العام، بالإضافة إلى الحصول على إعفاءات ضريبية.

وتطالب نقابات سائقي سيارات الأجرة بتأجيل الموعد النهائي المقرر للتحول إلى السيارات الكهربائية إلى عام 2035، بحجة أن الشبكة الحالية لشحن سيارات الكهرباء، غير كافية.

أسعار السيارات السيارات الكهربائية تاكسي أثينا دولة اليونان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
حوادث وقضايا

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية
نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الهجوم العسكري على إيران
حسان العربي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير
زووم

حسان العربي يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمود بشير
بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة
الموضة

بلوك جريء.. أنابيلا هلال بإطلالة ملفتة
9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟
رياضة محلية

9 قضايا.. من هم المتسببون في إيقاف قيد نادي الزمالك؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات