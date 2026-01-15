أثينا - (د ب أ):

ينظم سائقو سيارات الأجرة في اليونان، إضرابا اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على ضيق الوقت المتاح قبل التحول للسيارات الكهربائية.

كما تنظم نقابة سائقي سيارات الأجرة في منطقة أثينا الكبرى، احتجاجا بوسط أثينا، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يضرب سائقو سيارات الأجرة عن العمل بمناطق أخرى في البلاد أيضا.

ويأتي الإضراب احتجاجا على إصرار حكومة يمين الوسط على أن تكون جميع سيارات الأجرة الجديدة التي يتم منحها رخصة تشغيل اعتبارا من بداية عام 2026، كهربائية.

كما يطالب المحتجون الحكومة بالسماح لهم باستخدام حارات السير المخصصة لمركبات النقل العام، بالإضافة إلى الحصول على إعفاءات ضريبية.

وتطالب نقابات سائقي سيارات الأجرة بتأجيل الموعد النهائي المقرر للتحول إلى السيارات الكهربائية إلى عام 2035، بحجة أن الشبكة الحالية لشحن سيارات الكهرباء، غير كافية.