إطلاق هونشي HS3 الجديدة كليًا لأول مرة بمصر.. أسعار ومواصفات

هونشي أوسادو الفاخرة في مصر رسميًا.. تبدأ من مليون 499 ألف جنيه

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة FBB Motors، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هونشي الصينية في مصر، عن إطلاق هونشي HS3 الجديدة كليًا لأول مرة بالسوق المصري في حفل مميز بالمتحف المصري الكبير.

تأسست هونشي عام 1958 كجزء من مجموعة FAW، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر شركات السيارات في الصين، وبدأت العلامة الصينية في التوسع خلال السنوات الأخيرة نحو الأسواق العالمية، للمنافسةً بقوة في فئة السيارات الفاخرة.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات وأسعار هونشي HS3 الجديدة كليًا بمصر:

تأتي هونشي HS3 الكروس أوفر الفاخرة بمساحات مميزة ومناسبة، إذ تقدم بطول 4655 ملم وعرض 1900 ملم وارتفاع 1668 ملم وطول قاعدة عجلات 2770 ملم.

تقدم هونشي HS3 لجديدة بالسوق المصري بمحرك 4 سلندر تربو سعة 1.5 لتر بقوة 166 حصان، مع ناقل حركة DCT 7 سرعات.

جهزت شركة هونشي HS3 الجديدة بمنظومة أمان متكاملة أبرزها نظام تحذير مغادرة المسار، ومراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مع تقنيات التحكم في الثبات والانزلاق، ما يمنح السيارة قدرة عالية على التعامل مع مختلف ظروف الطريق، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة الفرملة إلكترونيًا (EBD)، وتقنية دعم المكابح، بجانب فرامل الانتظار الإلكترونية ونظام التوقف التلقائي، وتذكير ربط حزام الأمان لجميع المقاعد، بالإضافة إلى خاصية فتح القفل تلقائيًا عند الاصطدام، مع أنظمة مساعدة مثل تغيير المسار، ودعم الانطلاق على المرتفعات، فضلاً عن أنوار نهارية وليدية ليلية لرؤية أوضح وأمان أكبر.

تأتي HS3 بمقصورة داخلية فاخرة، وتعتمد السيارة على شاشتين عصريتين من الداخل، الأولى مقاس 12.6 بوصة لنظام الترفيه والمعلومات، والثانية 12.3 بوصة مخصصة لعرض بيانات القيادة.

تقدم هونشي HS3 في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي يبلغ 1,849,000 جنيه، بالإضافة إلى باقة متكاملة من خدمات ما بعد البيع تشمل 7 سنوات ضمان مع كيلومترات غير محدودة، 7 سنوات صيانة دورية مجانية، 7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق.