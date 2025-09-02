تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه بأسعار سيات أورونا الجديدة

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات سيات في مصر، عن تخفيض أسعار سيات أرونا الجديدة خلال شهر سبتمبر الجاري بقيمة 30 ألف جنيه.

وبعد التخفيض أصبحت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة سيات أرونا موديل 2025، تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه مصري بدلًا من مليون و 320 ألف جنيه مصري.

سيات أرونا مزودة بمحرك 3 سلندر تربو سعة 1000 سي سي بقوة 115 حصان وعزم 200 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة DSG ثنائي التعشيق 7 سرعات ودفع أمامي للعجلات للانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 10 ثوان حتى سرعة قصوى 190 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

تمتلك الفئة FR Black Editiomn الوحيدة المتوفرة في مصر خلال الشهر الجاري على 6 وسائد، موزعة داخل المقصورة بواقع بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي و4 ستائر جانبية أمامية وخلفية.

تأتي سيات أرونا بشاشة وسطية قياس 8.25 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق ومرايا جانبية قابلة للتسخين والضم كهربائياً وداخلية ذاتية التعتيم.

السيارة مزودة أيضًا بمثبت سرعة وحساسات ركن خلفية بالإضافة لكسوة جلدية لعجلة لقيادة وعصا ناقل الحركة وإضاءة داخلية محيطية وLED أمامية وخلفية وجنوط قياس 17 بوصة.