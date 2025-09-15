للباحثين عن التقسيط ..كم يبلغ قسط هافال H6 الهجينة في مصر ؟!

"التراجع كبير".. تعرف على سعر MG6 موديل 2020 في سوق المستعمل

بعد تخفيضها 130 ألف جنيه ..تعرف على مواصفات واسعار أوبل كورسا 2026

كتب- محمود أمين:

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، حيث يمكن تقسيط سعر أى سيارة مناسبة بالسوق المصرى بناء علي اختيار العميل مع دفع قيمة المقدم المناسب.

ويقسط باقي المبلغ في حال تمويل الشراء من خلال بنك ناصر على 10 سنوات بالقيمة المذكورة و بسعر عائد سنوى تنافسي.

ومن السيارات المتاح شراؤها بنظام التمويل البنكي، سيارة هافال الهايبرد H6 التي تقدم بفئة واحدة تباع بسعر رسمي 1.590.000 جنيه.

ولشراء السيارة بتمويل 50 بالمئة من سعرها عبر بنك ناصر، أي 795 ألف جنيه، وتقسيط الـ50% المتبقية على أطول فترة سداد والتي تصل إلى 10 سنوات يكون قيمة القسط الشهري 16 ألف و 560 جنيهاً تقريباً.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.