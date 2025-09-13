فورد تطلق موديلا رياضيًا من سيارتها Ranger PHEV البيك آب

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد عن إطلاق الموديل الرياضي MS-RT من سيارتها Ranger PHEV البيك آب الهجينة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الرياضي MS-RT الجديد يتمتع بشخصية أكثر جرأة ترسم ملامحها واجهة هجومية ومكونات إضافية رياضية على الجسم مثل مشتت هواء خلفي وعتبات جانبية.

كما يتوفر الموديل الجديد بجنوط رياضية من معدن خفيف الوزن بمقاسات 19 أو 21 بوصة، والتي تعزز من الطابع الرياضي.

أما المقصورة الداخلية، فتزدان بمقود رياضي يحمل علامة الساعة 12، وشعارات MS-RT على الأقمشة وكسوة المقاعد، بالإضافة إلى مقاعد رياضية خاصة ونظام تعليق أكثر صلابة يمنح تجربة قيادة أكثر ديناميكية.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Ranger PHEV البيك آب على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين ومحرك كهربائي يولدان معا قوة إجمالية تبلغ 207 كيلووات/281 حصانا.

وتتوفر للسيارة الهجينة بطارية بسعة12 كيلووات ساعة، والتي تتيح مدى سير كهربائيا يصل إلى40 كلم، مما يجعلها مناسبة للقيادة داخل المدن.