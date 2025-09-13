إعلان

فورد تطلق موديلا رياضيًا من سيارتها Ranger PHEV البيك آب

01:49 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    Ranger PHEV البيك آب الهجينة
  • عرض 7 صورة
    Ranger PHEV البيك آب الهجينة
  • عرض 7 صورة
    Ranger PHEV البيك آب الهجينة
  • عرض 7 صورة
    Ranger PHEV البيك آب الهجينة
  • عرض 7 صورة
    Ranger PHEV البيك آب الهجينة
  • عرض 7 صورة
    Ranger PHEV البيك آب الهجينة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد عن إطلاق الموديل الرياضي MS-RT من سيارتها Ranger PHEV البيك آب الهجينة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الموديل الرياضي MS-RT الجديد يتمتع بشخصية أكثر جرأة ترسم ملامحها واجهة هجومية ومكونات إضافية رياضية على الجسم مثل مشتت هواء خلفي وعتبات جانبية.

كما يتوفر الموديل الجديد بجنوط رياضية من معدن خفيف الوزن بمقاسات 19 أو 21 بوصة، والتي تعزز من الطابع الرياضي.

أما المقصورة الداخلية، فتزدان بمقود رياضي يحمل علامة الساعة 12، وشعارات MS-RT على الأقمشة وكسوة المقاعد، بالإضافة إلى مقاعد رياضية خاصة ونظام تعليق أكثر صلابة يمنح تجربة قيادة أكثر ديناميكية.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Ranger PHEV البيك آب على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين ومحرك كهربائي يولدان معا قوة إجمالية تبلغ 207 كيلووات/281 حصانا.

وتتوفر للسيارة الهجينة بطارية بسعة12 كيلووات ساعة، والتي تتيح مدى سير كهربائيا يصل إلى40 كلم، مما يجعلها مناسبة للقيادة داخل المدن.

Ranger PHEV فورد السيارات الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرك جديد من وزارة الصحة بشأن أزمة مرضى العيون بمستشفى 6 أكتوبر
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام