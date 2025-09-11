كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات "EIM" الوكيل المحلي الحصري لعلامة رينو التجارية في مصر، عن تراجع أسعار سيارتيها داستر وميجان الجديدتين بقيم تتراوح بين 85 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الجاري.

تضم قائمة سيارات رينو الرسمية 5 طرازات جديدة بمصر خلال الشهر الجاري تتنوع ما بين SUV وسيدان، وتبدأ أسعارها من 699 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات رينو الجديدة بمصر:

رينو كارديان

تدخل كارديان لأول مرة السوق المصري، بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، ينتج قوة تصل إلى 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 142 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

رينو داستر

تبدأ أسعار رينو داستر الجديدة بعد تراجعها 85 ألف جنيه خلال سبتمبر الجاري بأسعار رسمية تبدأ كالتالي:

الفئة الأولى: 1,150,000 جنيه بدلاً من 1,224,900 جنيه.

الفئة الثانية: 1,240,000 جنيه بدلاً من 1,324,900 جنيه.

الفئة الأعلى تجهيزًا: 1,320,000 جنيه بدلاً من 1,399,900 جنيه.

رينو أوسترال

يقدم الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية رينو أوسترال موديل 2026 في مصر بـ 5 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من مليون 590 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 770 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع بمليون 880 ألف جنيه، فيما تباع الفئة الرابعة بمليون 990 ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا 2 مليون و20 ألف جنيه.

رينو ميجان

تراجعت أسعار رينو ميجان الجديدة 160 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 1,090,000 جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه للفئة الأولى، و1,190,000 جنيه بدلاً من مليون 350 ألف جنيه للفئة الثانية، و 1,290,000 جنيه بدلاً من مليون و450 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت الجديدة خلال يناير الجاري بسعر رسمي يبدأ من جديد يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية 799 ألف جنيه.

