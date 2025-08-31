إم جي ZS.. أرخص سيارة كروس أوفر للعلامة الصينية في مصر (أسعار ومواصفات)

القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة MG في مصر، السيارة ZS كروس أوفر العائلية متعددة الاستخدامات موديل 2026 لعملاء السوق المحلي بثلاثة فئات من النسخة الأساسية بالإضافة إلى نسخة الـFacelift.

ووفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تباع إم جي ZS الجديدة بأسعار تبدأ من 990 ألف جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية 1.015.000 جنيه، والفئة الثالثة 1.40.000 جنيه، ونسخة الفيس ليفت تيبلغ سعرها 1.080.000 جنيه.

تعتمد إم جي ZS Luxury على محرك بسعة 1.5 لتر، يولّد 120 حصانًا عند 6,000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن متر عند 4,500 دورة. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT يوفر تجربة قيادة سلسة وموفرة للوقود. وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على الترحال دون توقف متكرر.

تأتي سيارة إم جي الجديدة بشبكة أمامية جديدة بانسيابية مميزة، ومصابيح أمامية LED كاملة بتقنية الإسقاط وإضاءة نهارية DRL مبتكرة، إلى جانب مصد أمامي قوي وفاصل هوائي (Splitter) يعززان الثبات وتدفق الهواء.

كما تم تزويد السيارة بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، وجنوط ألمنيوم ثنائية اللون بقياس 17 بوصة تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا وأداءً متوازنًا على الطريق. ويتكامل التصميم الخلفي مع مصابيح LED.

ولأول مرة، يأتي هذا الطراز من ZS بسقف بانورامي، ومرايا جانبية كهربائية الطي والضبط، بالإضافة إلى نظام دخول ذكي بدون مفتاح لسهولة أكبر في الاستخدام.

تبلغ أبعاد السيارة 4.323 مم للطول، و1.809 مم للعرض، و1.653 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.585 مم، ما يوفر رحابة داخلية مريحة للركاب. ويبلغ الوزن الفارغ 1.318 كجم، ما يساهم في تحقيق توازن مثالي بين الثبات والانسيابية.

في المقصورة، توفر MG ZS "Luxury" تجربة قيادة مريحة بفضل المقاعد الجلدية باللون البيج، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 6 اتجاهات. على صعيد التكنولوجيا والترفيه، تضم السيارة شاشة لمس بقياس 10.1 بوصة تدعم الاتصال الذكي بالهواتف عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

تعزز تقنيات المساعدة في القيادة من سهولة التحكم، حيث تتمتع السيارة بنظام كاميرا رؤية محيطية 360 درجة مدعومة بأربع كاميرات بزاوية واسعة، توفر عرضًا مباشرًا على الشاشة اللمسية لمحيط السيارة لتقليل النقاط العمياء وتسهيل الركن، إلى جانب حساسات ركن خلفية تزيد من دقة المناورة.

السياة مزودة بنظام للتشغيل بدون مفتاح (Keyless Entry & Start)، مثبت سرعة، نظام تحديد السرعة، تكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات خلفية، و 4 مخارج USB، فضلًا عن عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف، فتحة سقف بانورامية قابلة للفتح، ومسند يد أمامي لتجربة قيادة أكثر رفاهية.

وتم تزويد ناقل الحركة بمقبض جديد بتصميم مريح وسهل الاستخدام، يعزّز من الراحة أثناء القيادة، إلى جانب فرامل يد إلكترونية مدعومة بخاصية. Auto Hold

فيما يتعلق بالأمان، تأتي MG ZS بمجموعة متكاملة من أنظمة الحماية تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام فرامل متطور(HAZ(ABS + EBD + CBC + ARP + HDC + ، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، ومثبتات ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام منع تشغيل المحرك للسرقة (Immobilizer)، لتأمين أعلى مستويات السلامة لجميع الركاب.

يذكر أن MG ZS الجديدة تأتي بضمان شامل لمدة 6 سنوات أو 150,000 كيلومتر (أيهما أقرب)، كما تتوفر السيارة بمجموعة من الألوان الجذابة مثل الأحمر، الأسود، والفضي، مع مقصورة داخلية أنيقة بفرش جلدي باللون البيج، لتمنح العملاء حرية الاختيار بما يتناسب مع أذواقهم واحتياجاتهم.