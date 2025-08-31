القاهرة - (مصراوي):

قبل أيام، أعلنت شركة دايموند موتورز، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ميتسوبيشي" Mitsubishi اليابانية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة ميراج هاتشباك الصغيرة موديل 2025 بقيمة 50 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، أصبح السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي ميراج التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات 755.000 جنيه بدلًا من 805.000 سابقًا.

أبعاد ميتسوبيشي ميراج

يبلغ طول ميتسوبيشي ميراج 3845 مم، وعرضها 1665 مم، وارتفاعها 1510 مم، وقاعدة عجلاتها 2550 مم، وخلوصها الأرضي 160 مم.

تأتي ميتسوبيشي ميراج بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح ضباب خلفية، وشبكة أمامية كروم، جنوط رياضية مقاس 15 بوصة.

مواصفات محرك ميتسوبيشي ميراج

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج

تضم وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام مساعد صعود التلة HSA، ودعائم تثبيت مقاعد الأطفال ISO-FIX، ومؤشر تحذير السرعة، وهيكل RISE متطور مُعزز للأمان أثناء التصادم، وكاميرا خلفية، وحساسات خلفية.

تجهيزات ميتسوبيشي ميراج

مقصورة ميتسوبيشي ميراج مزودة بمكيف هواء يدوي، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وتمكن السائق من التحكم في الأنظمة المعلوماتية والترفيهية، وأندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد قماش، ومرآة تعتيم داخلية، و2 حامل أكواب في الكونسول الوسطي.

تتوفر ميتسوبيشي ميراج بـ8 ألوان، هي بنفسجي لامع وأحمر معدني وأزرق ميكا وفضي فاتح معدني ورمادي تيتانيوم معدني وأسود ميكا وأبيض ناصع وأصفر رمادي.