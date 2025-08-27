جوردون موراي تطلق سيارتها S1 LM الخارقة.. 5 نسخ فقط وقوتها 700 حصان

لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة "جوردون موراي أوتوموتيف"(Gordon Murray Automotive) عن إطلاق سيارتها S1 LM الخارقة تكريما لأسطورة التسعينيات ماكلارين F1 GTR.

وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها S1 LM الجديدة من فئة الهايبر كار ينبض بداخلها محركV12 بسعة 3ر4 لتر، والذي يزأر بقوة 515 كيلووات/700 حصان.

ومن الخصائص التي تتميز بها السيارة استخدام ذهب عيار 18 قيراطا في بعض مناطق العزل الحراري مثل نظام العادم، تماما كما في ماكلارين F1.

ومن النظرة الأولى، يظهر بوضوح أن التصميم مستوحى من ماكلارين F1 GTR، لا سيما الخطوط الديناميكية، مع المقدمة المنخفضة ومداخل الهواء البارزة، في حين أن الجناح الخلفي الضخم والناشر العملاق يمنحان السيارة حضورا طاغيا.

وتمزج المقصورة الداخلية بين تصميم عصري ولمسات من التسعينيات، مع اعتماد مكثف على ألياف الكربون، كما أن مقعد السائق يتوسط السيارة ويتقدم المقعدين الآخرين، كما في ماكلارين F1، كذلك تظهر لوحة العدادات بمزيج من العدادات التناظرية والعصرية الأنيقة.

وأعلنت جوردون موراي أن إنتاج أيقونتها S1 LM الهايبر كار يقتصر على 5 نسخ فقط.