القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة منصور إم جي أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة RX5 Plus كروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 110 آلاف جنيه خلال أغسطس الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار الرسمية الجديدة المعلنة من وكيل العلامة الصينية، تراجعت أسعار إم جي RX5 Plus موديل 2026 والتي تتوفر بفئة Luxury إلى 1.380.000 جنيه بدلًا من 1.490.000 جنيه سابقًا.

ووفقًا لخبراء فإن الإعلان عن تراجع أسعار سيارة إم جي الجديدة، سيشعل المنافسة مع عدد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية التي تندرج ضمن نفس الفئة السعرية.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على أبرز منافسي إم جي RX5 Plus المباشرين في مصر:

هافال جوليون

تقدم السيارة هافال جوليون موديل 2025 بأربعة فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و80 ألف جنيه للفئة Standard، والفئة Deluxe الثانية سعرها مليون و170 ألف جنيه.

أما الفئة Deluxe SR الثالثة تباع بمليون و250 ألف جنيه، والفئة High Deluxe الأعلى تجهيزًا بمليون 300 ألف جنيه.

نيسان جوك

تتوفر السيارة نيسان جوك كروس أوفر موديل 2025 بأربعة فئات مختلفة التجهيزات، وتبدأ أسعارها من مليون و95 ألف جنيه للفئة Acenta، والفئة Takna الثانية سعرها مليون و195 ألف جنيه.

وتباع الفئة N-Sport الثالثة مقابل مليون و245 ألف جنيه، فيما الفئة N-Design الأعلى تجهيزًا تباع بمليون و245 ألف جنيه.

كيا سيلتوس

تعد كيا سيلتوس أحدث الوافدة إلى قطاع السيارات المصري، وتتوفر بموديل 2025 وتبدأ أسعارها من مليون و250 ألف جنيه للفئة EX، والفئة Highline Turbo سعرها مليون و400 ألف جنيه، بينما سعر الفئة Topline الأعلى تجهيزًا مليون و525 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو

تتوفر السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2026 بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من مليون و270 ألف جنيه للفئة Comfort، والفئة Luxury الثانية سعرها الرسمي مليون و370 ألف جنيه.

