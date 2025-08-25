شرخ زجاج السيارة الأمامي بسبب الحجارة .. إصلاح أم استبدال؟

برلين (د ب أ)

عندما يرتطم حجر صغير بسرعة عالية بزجاج السيارة الأمامي، قد يتسبب ذلك في حدوث شرخ بالزجاج. وفي كثير من الحالات يمكن إصلاح الضرر بسرعة، لكن متى يكفي الإصلاح ومتى يلزم استبدال الزجاج بالكامل؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أنه في حالة الأضرار الصغيرة يمكن اللجوء إلى تقنية الإصلاح الذكي “Smart Repair”، سواء في ورش متخصصة أو باستخدام أدوات متاحة في المتاجر، لكن بشرط أن يكون الشرخ خارج مجال رؤية السائق، وعلى بعد 10 سنتيمترات على الأقل من حافة الزجاج، وألا يزيد قُطره عن حجم قطعة نقدية.

كما يُشترط أن يكون الضرر في الطبقة الخارجية للزجاج فقط. وعند توافر هذه الشروط، يمكن ملء الشرخ براتنج خاص يُعالج بالأشعة فوق البنفسجية ليعود الزجاج إلى صلابته.

استبدال الزجاج

أما إذا كان الشرخ أكبر من خمسة مليمترات أو يقع مباشرة في مجال رؤية السائق، فيجب استبدال الزجاج الأمامي بالكامل. وينطبق الأمر أيضا على الزجاج الجانبي أو الخلفي؛ حيث لا يمكن إصلاحهما عند تعرضهما للكسر أو الشرخ.

وتتوفر في المتاجر المتخصصة مجموعات إصلاح تحتوي على أدوات مثل المحقن والراتنج وأدوات التنظيف. ويتم البدء بتنظيف مكان الشرخ جيدا وملء الفجوة بالراتنج وتعريضها للضوء حتى تتصلب، ثم إزالة الفائض وصقل السطح. ورغم بساطة الخطوات، إلا أنه يُنصح دائما بالاستعانة بخبير لتفادي المخاطر.

ماذا تفعل إذا حدث الشرخ أثناء القيادة؟

غالبا لا يشكل الشرخ خطرا فوريا، لكنه يتطلب تعاملا سريعا، مع تجنب الكبح المفاجئ بعد سماع صوت الارتطام، ويُوصى بالتوقف في أقرب موقف آمن لتفقد الضرر. كما ينبغي وضع شريط شفاف على مكان الشرخ لحمايته من الاتساخات والرطوبة، ثم التوجه إلى أقرب مركز متخصص في إصلاح الزجاج.