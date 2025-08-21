كتب - محمد جمال:

يستعد وكلاء علامة جيلي الصينية، أبو غالي موتورز، وأوتو موبيليتي لتقديم سيتي راي كروس أوفر مدمجة الحجم الجديدة كليًا يوم الثلاثاء، الموافق 26 أغسطس لأول مرة بالسوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات جيلي سيتي راي التي تتوفر عالميًا:

تعمل جيلي سيتي راي بمحرك 1.5 لتر تربو بقوة 172 حصان، وعزم الأقصى 290 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض من 7 سرعات 7‑DCT، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي FWD، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.9 لتر لكل 100 كم.

تأتي جيلي سيتي راي بمنظومة أمان متطورة منها، نظام تثبيت السرعة التفاعلي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، وأنظمة تحذير ومساعدة عند مغادرة الحارة، ونظام الطوارئ للحفاظ على المسار.

كما تتوفر السيارة بنظام المساعدة على الطرق السريعة .Highway Assist، وأنظمة التحذير عند تغيير الحارة، ونظام التنبيه عند فتح الأبواب، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام دعم التخفيف من الاصطدام الخلفي، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية المتقاطعة.

كما تعتمد السيارة أنظمة منع انغلاق الفرامل ABS، وتوزيع قوة الفرملة الإلكتروني EBD، ومساعد BA للفرامل، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TCS، ونظام المساعدة في صعود المرتفعات HAC، ونظام النزول من المنحدرات HDC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ووسائد هوائية أمامية والجانبية، وكاميرا محيطية 540 درجة.

تقول جيلي إن مقصورة سيتي راي تقدم تجربة مختلفة للركاب بدءًا من شاشة عدادات رقمية وشاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 10.2 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay ونظام Android Auto، وزودت السيارة بعدد من منافذ USB من نوعي Type‑C وType‑A، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف الذكي.

اقرأ أيضًا:

ديبال SO7 الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

بوجاتي Mistral .. أسرع وأغلى سيارة مكشوفة في العالم

7 راكب.. أسعار ومواصفات شيري تيجو 8 موديل 2026 المجمعة محليًا بمصر