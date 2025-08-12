وصل إلى 20%.. شعبة السيارات تكشف أسباب انخفاض الأسعار

كتبت -داليا الظنيني:

أوضح علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن انخفاض أسعار السيارات في مصر، الذي وصل إلى 20% في بعض الفئات، يرجع إلى عاملين رئيسيين.

وأشار السبع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، إلى أن العامل الأول هو زيادة المعروض من السيارات، وخاصة من الشركات الصينية التي قدمت أعدادًا كبيرة وتوكيلات جديدة، مما خلق حالة من التنافسية في السوق.

وتابع: أما العامل الثاني فهو استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث أكد أن أي انخفاض في تكلفة الاستيراد ينعكس مباشرة على سعر السيارة النهائي، لافتًا إلى أن تراجع سعر الدولار من فوق 50 جنيهًا إلى حوالي 48.5 جنيهًا ساهم وحده في خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 3% و4%.

