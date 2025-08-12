القاهرة - (مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" مركبات تابعة إلى نيابات.

تقام جلسة المزاد وفقًا للمعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الثلاثاء 19 أغسطس الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي وميكروباص وتروكسيكلات وبيك آب ونقل وموتوسيكلات وتكاتك.

وتنتمي المركبات المعروضة للبيع إلى ماركات (سكودا - هيونداي - إيسوزو - مرسيدس - بيجو - شيفرولية - مازدا - فولكس فاجن - تويوتا - فيات - فوتون - جيب شيروكي - جيلي).

كما يتوفر بالمزاد مركبات (ميتسوبيشي - سوزوكي - نيسان - كيا - هوندا - فورد - أودي - نصر - إفيكو - بيدفورد).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

