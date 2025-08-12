فولكس فاجن تطلق إصدار خاص من ID.3 GTX الكهربائية بلمسات من التسعينات

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن عن إطلاق الموديل الخاص Fire+Ice من سيارتها الكهربائية ID.3 GTX الرياضية، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الخاص ID.3 GTX Fire+Ice الجديد يتألق بلون الطلاء Ultra Violet Metallic تكريما لطراز Golf II Fire and Ice، الذي ظهر عام 1990.

ويحمل اسبويلر حافة السقف شعار Fire and Ice الأصلي من التسعينيات، فيما تضيف الجنوط مقاس 20 بوصة والمطلية باللون نفسه لمسة رياضية خاصة على السيارة.

وعند فتح الأبواب، يتم إسقاط كلمة “Fire” جهة السائق وكلمة “Ice” جهة الراكب الأمامي على الأرض.

مقصورة داخلية متباينة الألوان

أما المقصورة الداخلية فتتألق بلونين متباينين، هما: “On Fire Red” جهة السائق والمقعد الخلفي وارءه و "Keep Cool Blue" جهة الراكب الأمامي، مع تطريزات وشعارات خاصة على المقود ولوحة العدادات وألواح الأبواب وسجاد الأرضية، فضلا عن ذلك تأتي المقاعد مبطنة بتصاميم خاصة.

وتتوفر للسيارة مقاعد رياضية مع وظيفة التدليك الكهربائي وشاشة عرض رأسية بتقنية الواقع المعزز ونظام صوتي فائق، فضلا عن مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق ونظام ملاحة خاص.

وعلى صعيد الدفع، يعتمد الموديل الخاص Fire+Ice على سواعد محرك كهربائي بقوة 240 كيلووات/326 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 545 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 5.7 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 200 كلم/س. وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم-أيون بسعة 79 كيلووات ساعة.

وتتضمن باقة الأنظمة المساعدة حزمة Park Assist Plus وكاميرا خلفية ومثبت السرعة، بالإضافة إلى نظام التعليق الرياضي المتكيف Sport-DCC ونظام الدخول بدون مفتاح (Keyless Access).