كتب. محمود أمين :

كشفت شركة مانيست ، الوكيل الجديد والحصري لعلامة سوإيست الصينية في مصر، والمملوكة لعائلة المنصور، عن أربعة طرازات دفعة واحدة، تمثل الانطلاقة الرسمية للعلامة الصينية في السوق المصري. وقد ضمت الطرازات الأربعة الجديدة التي تم تقديمها رسميًا كلاً من S05 وS06 وS07 وS09، نستعرض المواصفات الأساسية لسوإيست S06 في مصر.

طرحت السيارة بثلاثة فئات مختلفة من حيث التجهيزات والأداء، حيث تبدأ أسعار S06 من مليون 149 ألف جنيه مصري، فيما يبلغ سعر الفئة الثانية مليون و249 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى مليون 384 ألف جنيه .

الفئتان الأولى والثانية من السيارة، تعتمد كل منهما على منظومة قوة تتكون من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو يولد قوة 156 حصانًا ويُنتج أقصى عزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، فيما تنتقل الحركة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض DCT مكون من ست سرعات، وتبلغ السرعة القصوى 180 كيلومترًا في الساعة.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا زودت بمحرك اقوي يولد قوة 197 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر، كما تم تزويدها بناقل حركة ثنائي القابض من سبع سرعات بدلًا من ست سرعات.

كما أعلنت شركة مانيست عن تقديم حزمة ضمان قوية على جميع سيارات علامة سوإيست الجديدة في مصر، حيث يتم توفير ضمان شامل لمدة 6 سنوات أو حتى مسافة 150 ألف كيلومتر، أيهما أقرب. كما يحصل محرك السيارة على ضمان منفصل يمتد حتى 10 سنوات أو مليون كيلومتر.

كما تقدم الشركة أيضًا برنامج صيانة مجانية حتى 4 سنوات أو 60 ألف كيلومتر، في خطوة تهدف إلى منح العملاء تجربة اقتناء مطمئنة خالية من الأعباء التشغيلية في السنوات الأولى.