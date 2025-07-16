للباحثين عن المستعمل.. سيارة هاتشباك يابانية 2021 بأقل من 630 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة موجة من تراجع الأسعار وذلك بعد التخفيضات الكبيرة بأسعار السيارات الزيرو وطرح عددا كبير من الطرازات المجمعة محليًا، ما ساهم في دفع تحريك الأسعار في سوق المستعمل.

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، ويكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو.

تباع سويفت 2021 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 620 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات سوزوكي سويفت:

تأتي سويفت بطول كلي 3.840 ملم، وعرض 1.735 ملم، وارتفاع 1.495 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 120 ملم، بينما يبلغ سعة المساحة الخلفية "الشنطة" 265 لترًا مكعبًا، وتقف على إطارات رياضية قياس 15 بوصة.

وتعتمد سويفت 2021 على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 84 حصان وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

وبفضل طاقة محركها، تستطيع سوزوكي سويفت الجديدة الوصول إلى 100 كم/س من الثبات في 12.9 ثانية، فيما تستهلك في المتوسط 6.2 لتر لكل 100 كم.

وتمتلك سويفت التي تنضم رسميًا إلى عائلة سوزوكي في مصر مجموعة من وسائل الأمان، يأتي في مقدمها فرامل ABS المانعة للانغلاق ووسائد هوائية أمامية وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، ونظام BA لمساعدة الفرامل.

كما يتوفر بالسيارة مجموعة من وسائل الراحة والترفيه منها تكيف ثنائي النطاق أوتوماتيك وراديو ومدخل USB وبلوتوث وسماعات رباعية، فضلًا عن زر إيقاف/ تشغيل المحرك ومرايا ضم كهربائية وإشارات بالمرايا وحساسات ركن خلفية ومصابيح ضباب أمامية.​​

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