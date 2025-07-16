بعد طرحها رسميًا.. من ينافس MG ZS فيس ليفت الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة منصور إم جي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات MG في مصر، عن إطلاق الطراز الجديد من السيارة MG ZS فئة "Luxury"، الذي يأتي بتصميم جديد وتجهيزات متطورة.

تقدم MG ZS فيس ليفت في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و80 ألف جنيه .

ومع طرح نسخة الفيس ليفت من MG ZS الجديدة بالسوق المصري، يبحث العديد من المواطنين بمصر عن منافسي السيارة الصينية بالسوق المصري خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي MG ZS الجديدة:

شانجان CS55-Plus

تقدم شانجان CS55-Plus المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE الأولى، ومليون و180 ألف جنيه للفئة PREMIUM الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شانجان CS55-Plus على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مزود بشاحن توربيني، بقوة 185 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم دوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي التعشيق DCT من 7 سرعات، وخزان وقود سعة 55 لتر.

نيسان جوك

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا 1.218.000 جنيه.

تعتمد نيسان الجديدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

ستروين C3 AirCross

تقدم ستروين C3 AirCross في مصر بأسعار رسمية تبدأ من مليون و225 ألف جنيه للفئة القياسية، و مليون و370 ألف جنيه للفئة الثانية.

تأتي السيارة ستروين C3 AirCross الجديدة مزودة بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، بقوة 110 حصان، مع عزم أقصى 205 نيوتن متر .

وتتمكن السيارة الانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، و يأتي معدل استهلاك السيارة من البنزين في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو داستر

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة في السوق المصري تبدأ من 1,224,900 جنيه للفئة الأولى، و 1,324,900 جنيه للثانية، و1,399,900 جنيه للثالثة.

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

اقرأ أيضًا..

سيارات هافال الجديدة في مصر تتراجع أكثر من 170 ألف جنيه

أرخص سيارة جديدة موديل 2026 تقدمها أوبل في مصر

قبل الشراء.. ما الفرق بين الفتيس الأوتوماتيك والـCVT وأيهما أفضل؟