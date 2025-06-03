روزبرج: تصرفات ماكس فيرستابن غير مقبولة على الإطلاق

برشلونة (د ب أ)

يرى نيكو روزبرج بطل العالم السابق في فورمولا 1، أن ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، كان يجب استبعاده من سباق جائزة إسبانيا الكبرى بعد اصطدامه بسيارة جورج راسل، سائق مرسيدس، بطريقة تبدو متعمدة.

انزعج الهولندي فيرستابن بطل العالم من اضطراره للسماح للبريطاني راسل بتجاوزه بعد حادث تصادم كان وشيكا، وأكد روزبرج أن فيرستابن لم يرتكب خطأ في هذه المحاولة.

وتراجع فيرستابن للمركز العاشر بعد تلقيه عقوبة 10 ثوان عندما تظاهر أنه سمح لراسل بتجاوزه ثم زاد من سرعته ليصطدم بسيارة مرسيدس.

وصرح روزبرج عبر قناة سكاي سبورتس "لقد تساهلوا في عقوبة فيرستابن، لأن ما فعله بدا وكأنه انتقام متعمد".

وأضاف "الانتظار حتى الاصطدام بالمنافس مثلما حدث تماما في المنعطف الأول، إنه تصرف غير مقبول بالمرة، وأعتقد أن ما فعله سينتهي براية سوداء وفقا للوائح".

وتعني الراية السوداء استبعاد السائق من السباق.

وتجنب ماكس فيرستابن الاستبعاد من سباق جائزة إسبانيا الكبرى ولكن مسؤولي فورمولا 1 بصدد إعادة النظر في تقييم تصرفاته وسلوكياته.

ويبقى السائق الهولندي مهددا بعقوبة في الفترة المقبلة بسبب نقاط عقوباته خلال آخر 12 شهرا.

ووصلت نقاط عقوبة فيرستابن 11 نقطة، وتفصله نقطة واحدة فقط عن صدور قرار بإيقافه.