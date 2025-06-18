كيا تطلق سيارتها PV5 Passenger الكهربائية الصغيرة بالأسواق.. صور

سول - (د ب أ):

أطلقت شركة كيا حافلتها PV5 Passenger الصغيرة، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن كيا حافلتها PV5 Passenger الجديدة تأتي بطول 70ر4 متر، بينما تسع المقصورة الداخلية لخمسة ركاب، مع حيز تخزين بسعة تصل إلى 2300 لتر، ما يجعلها خيارا جذابا للعائلات الكبيرة.

نسختان

وتتوفر السيارة بنسختين تختلفان فيما بينهما من حيث القوة وسعة البطارية، فالنسخة الأساسية من PV5 Passenger تأتي بمحرك كهربائي بقوة 89 كيلووات/122 حصان، وهو ما يمنح السيارة قدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 12.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 135 كلم/س.

وتتضافر جهود المحرك مع بطارية سعة 52 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يبلغ 288 كلم.

أما النسخة الأقوى فتعتمد على سواعد محرك بقوة 120 كيلووات/163 حصان، مع زمن تسارع يبلغ 10.7 ثانية. وتتضافر جهود المحرك مع بطارية بسعة 71 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 400 كلم.

وتأتي النسخة الأساسية من السيارة مزودة بحزمة غنية تشتمل على نظام ملتيميديا مزود بخدمات اتصال وملاحة وكاميرا خلفية ومستشعرات ركن ونظام تشغيل ذكي بدون مفتاح ومكيف هواء أوتوماتيكي وسبعة وسائد هوائية ومستشعرات مطر وضوء ونظام تثبيت سرعة متكيف مع خاصية الحفاظ على المسافة، إلى جانب نظام تدفئة البطارية مسبقا.

وتتوفر للسيارة خاصية Vehicle-to-Load (V2L)، التي تتيح استخدام السيارة كمصدر طاقة لتشغيل أجهزة بقدرة 220 فولت، فضلا عن دعم لتقنيات Vehicle-to-Home (V2H) وVehicle-to-Grid (V2G)، مما يعزز من إمكانيات الدمج مع أنظمة الطاقة المنزلية أو الشبكات الكهربائية. وتشمل الإضافات الأخرى وظيفة تدفئة المقاعد والمقود، مع تقنية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وترفع النسخة الأعلى تجهيزا، التي تحمل الاسم Elite، مستوى الراحة والتقنية؛ حيث تتيح مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا ونظام كاميرات بزاوية 360 درجة وأنظمة مساعدة متقدمة تشمل مساعد الاصطدام الخلفي أثناء الرجوع. وتتوفر لبعض الفئات تجهيزات اختيارية مثل الباب الخلفي الكهربائي وأبواب جانبية منزلقة بآلية كهربائية.