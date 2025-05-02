للمقبلين على الشراء.. قائمة بالسيارات السيدان الأرخص سعرًا في مصر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المشترين اليوم عن قائمة السيارات السيدان الأرخص سعرًا بمصر خلال شهر مايو الجاري.

تضم قائمة السيارات "الزيرو" الأرخص سعرًا بمصر طرازات أوروبية ويابانية وصينية، وجميعها ينتمي لفئة السيدان.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات السيدان الأرخص سعرًا في مصر:

نيسان صني

تقدم نيسان صني موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بناقل حركة يدوي بـ645 ألف جنيه، و695.000 جنيه للفئة الأولى أوتوماتيك، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 795.000 جنيه.

تتوفر صني في مصر بمحرك من 4 أسطوانات سعة سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان، وعزم أقصى 134 نيوتن متر، ونوعين من نواقل الحركة الأول يدوي من 5 سرعات والثاني أوتوماتيك من 4 سرعات.

تتمكن السيارة من الانطلاق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وتصل إلى سرعة قصوى 178 كيلومترا في الساعة.

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

بروتون ساجا

تباع بروتون ساجا بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 650 ألف جنيه.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

فيات تيبو

تقدم فيات تيبو في السوق المصري بنسخة بناقل حركة يدوي لتكون ضمن قائمة الأرخص بمصر وسعرها 694.900 جنيه.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

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