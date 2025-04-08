بسبب هذه السيارات.. مرسيدس تعلن تراجع مبيعاتها في 2025

برلين - (د ب أ):

أعلنت مجموعة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز الاثنين، تراجع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة انخفاض الطلب على سيارات الركوب ومركبات الفان.

وفي ألمانيا تراجع سعر سهم مرسيدس اليوم بنحو 1.6% إلى 48.28 يورو.

وذكرت مرسيدس أن مبيعاتها ربع السنوية بلغت 529.2 ألف سيارة ركوب وفان بانخفاض نسبته 7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مبيعات الشركة من سيارات الركوب 446.3 ألف سيارة بانخفاض نسبته 4% سنويا.

وقالت الشركة إن مبيعات سيارات الركوب تعكس تباين أداء أسواق السيارات المختلفة في العالم، حيث تحسنت في أمريكا الشمالية وغيرها من الأسواق المهمة مثل كوريا الجنوبية، في حين تراجعت في ألمانيا.

وزادت مبيعات سيارات ركوب مرسيدس في الولايات المتحدة بنسبة 1% سنويا وفي كوريا الجنوبية بنسبة 40% سنويا.

في الوقت نفسه زادت مبيعات قطاع مرسيدس-أيه.إم.جي بنسبة 17% في كل المناطق.

وتراجعت مبيعات مرسيدس من مركبات الفان خلال الربع الأول بنسبة 21% إلى 82.9 ألف مركبة.

في الوقت نفسه سجلت مبيعات مركبات الفان الكهربائية زيادة بنسبة 59% سنويا بفضل المبيعات القوية للمركبة إي سبرنتر.