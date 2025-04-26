تراجع أرباح سوزوكي خلال الربع الأخير من العام الماضي

نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الهندية ماروتي سوزوكي إنديا ليمتد الهندية أمس الجمعة، تراجع أرباحها خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، رغم ارتفاع قيمة وحجم المبيعات.

في الوقت نفسه أوصى مجلس مديري ماروتي سوزوكي بصرف توزيعات نقدية للمساهمين بمعدل 135 روبية للسهم الواحد، مقابل 125 روبية للسهم في العام السابق.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي 11ر37 مليار روبية بانخفاض نسبته 3ر4% عن الفترة نفسها من العام السابق وكانت 78ر38 مليار روبية.

في الوقت نفسه تراجعت أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب بنسبة 1ر4% سنويا إلى 92ر47 مليار روبية.

في الوقت نفسه أعلنت الشركة تسجيل مبيعات بقيمة 49ر388 مليار روبية خلال الربع الأخير من العام الماضي بزيادة نسبتها 9ر5% سنويا.

وبلغ حجم مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها 604635 سيارة وهي أكبر مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، بزيادة نسبتها 5ر3% الربع الأخير من العام المالي قبل الماضي.

وزادت مبيعات ماروتي سوزوكي في السوق الهندية خلال الربع الأخير من العام المالي بنسبة 8ر2% إلى 519546 سيارة وزادت صادراتها بنسبة 1ر8% إلى 85089 سيارة.

وفي بورصة الأوراق المالية الهندية تراجع سعر سهم الشركة في تعاملات اليوم بنسبة 65ر1% إلى 11698 روبية.