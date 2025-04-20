نصائح لرحلات الربيع بالسيارة بدون متاعب

كتب- محمود أمين:

مع اعتدال درجات الحرارة وظهور الأجواء الربيعية مع الأجازات الرسمية، تزداد رغبة الكثيرين في قضاء أوقات ممتعة خارج المدينة عبر رحلات بالسيارة إلى الشواطئ أو المناطق الطبيعية. ولضمان رحلة خالية من المتاعب، هناك عدد من الإرشادات التي يجب وضعها في الاعتبار قبل وأثناء القيادة:

أولاً، من الضروري التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل الانطلاق، خاصة ما يتعلق بالزيت، والمياه، والمكابح، وضغط الإطارات. كما يُفضل فحص تكييف الهواء لأن درجات الحرارة قد ترتفع خلال النهار.

ثانياً، تجهيز حقيبة للطوارئ أمر لا غنى عنه. يجب أن تحتوي على أدوات إصلاح أساسية، كشاف إضاءة، وصندوق للإسعافات الأولية. ولا يُنصح بالاعتماد فقط على الهاتف المحمول، بل يُفضل وجود شاحن إضافي أو مصدر طاقة متنقل.

من المهم أيضاً تخطيط الطريق مسبقاً باستخدام تطبيقات الملاحة الحديثة، لتجنب الزحام أو الطرق غير الممهدة. ويُنصح باختيار أماكن تحتوي على خدمات أساسية مثل دورات المياه والمطاعم، خاصة عند اصطحاب الأسرة.

خلال الرحلة، يُستحسن التوقف كل ساعتين للراحة وتجنب إرهاق السائق، خصوصاً في المسافات الطويلة. كما يُفضل حمل بعض الوجبات الخفيفة والمياه لتجنب التوقف المتكرر في أماكن غير مناسبة.

أيضاً، لا بد من متابعة النشرة الجوية قبل الرحلة، حيث يمكن أن تؤثر تقلبات الطقس على سلامة القيادة. ويفضّل أخذ ملابس إضافية تحسباً لأي تغير مفاجئ في درجات الحرارة.

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