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3 مخالفات مرورية عقوبتها 1000 جنيه ..احذرها

11:28 م السبت 22 مارس 2025

سيارات مزودة بتقنيات تجنبك مخالفات المرور

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كتب- محمود أمين:

ينص قانون المرور على معاقبة من يتجاوز السرعات المقررة، كما نص أيضًا في مادته الـ74 مكرر على معاقبة من يتعمد القيادة بسرعات أقل من الحد الأدنى في أماكن حددها القانون كالآتي:

-تعمد السير ببطئ شديد على الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

-عمد التوقف على الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

-تعمد السير ببطئ شديد بمطلع الكوبري - الحد الأقصى للمخالفة 1000 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح.

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