مع استمرار غياب 301 .. هذه أرخص سيارة لعلامة بيجو في مصر حاليًا؟

كتب - محمد جمال:

تواصل السيارة الفرنسية بيجو 301 أرخص طرازات العلامة بالسوق المصري غيابها عن قوائم شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية في مصر.المعلنة لفترة تجاوزت العام

تغيب بيجو 301 عن السوق المصري لفترة تجاوزت العام، وفي ظل عدم تواجدها تصنف بيجو 2008 كروس أوفر كأرخص طرازات العلامة بمصر خلال شهر مارس الجاري.

تقدم بيجو 2008 الجديدة بالسوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 660 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها مليون و 800 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات بيجو 2008 بمصر:

تقدم بيجو 2008 بطول 4300 مم، وعرض 1.540 مم، وارتفاع 1550 مم، مع طول قاعدة العجلات 2605 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 434 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تأتي 2008 بمحرك 3 سلندر تربو 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر 1750 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم /س خلال 9.3 ثانية.

تشمل وسائل الأمان بـ2008 4 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة منها نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD ، نظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة

بيجو 2008 مزودة بشاشة ترفيهية قياس 7 بوصة تعمل باللمس مزودة بخاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، فتحه سقف بانوراما، شاحن لاسلكي، تكييف هواء أوتوماتيكي.

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