كيا تطلق سيارتها الكهربائية EV6

صنع منها سيارتين فقط.. هذه أغلى سيارة في العالم وقيمتها 142 مليون دولار

سول (د ب أ)

أعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارتها الكهربائية EV6 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV بمظهر "الشوتيج بريك".

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها EV6 الجديدة تعتمد على سواعد محرك بقوة 125 كيلووات/170 حصان أو 168 كيلووات/229 حصان أو 239 كيلووات/325 حصان.

وتتضافر جهود المحركات مع بطاريات سعة 63 أو 84 أو 258 كيلووات ساعة مع مدى سير يصل إلى 582 كلم.

وتشتمل باقة التجهيزات الجديدة على مفتاح رقمي مزود بماسح بصمات الأصابع، ومقود جديد لمزيد من الراحة أثناء القيادة المساعدة، بالإضافة إلى زيادة القدرة على القَطر إلى 8ر1 طن.

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