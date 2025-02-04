بالصور.. تويوتا تطلق سيارتها Yaris Cross الجديدة رسميًا بالأسواق

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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عملاق صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها "يارس كروس" Yaris Cross الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من موديلات الـSUV الرياضية.

شخصية رياضية

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Yaris Cross الجديدة تتمتع بشخصية رياضية جذابة ترسم ملامحها الكشافات الأمامية وشبكة المبرد العريضة والمصابيح الخلفية الجذابة واسبويلر حافة السقف وألواح الحماية على جسم السيارة، كما تخطف السيارة الأنظار إليها من خلال الطلاء ثنائي الألوان.

وتقف السيارة خماسية المقاعد البالغ طولها 4.18 متر على جنوط قياس 18 بوصة، بينما تسع 397 لترا من الأمتعة خلف الغطاء الخلفي العريض.

وتتألق المقصورة الداخلية بطابع عصري مع شاشة لمسية بقياسات تصل إلى 12.3 بوصة، كما وسعت تويوتا باقة التجهيزات بحزمة من التجهيزات التقنية مثل شاشة Head-up ونظام التحكم بالأوامر الصوتية ودمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

دفع هجين

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على نظام هجين يتألف من محرك بنزين سعة 1.5 لتر وبقوة 96 كيلووات/130 حصان، وذلك بجانب نسخة الدفع الهجين بقوة 85 كيلووات/116 حصان.

وتتسارع السيارة في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 10.7 ثانية، وذلك بفضل تطوير عزم الدوران الأقصى 185 نيوتن متر، كما تصل في جميع الحالات إلى السرعة القصوى 170 كلم/س.

أنظمة السلامة

وتتمتع السيارة بالعديد من أنظمة السلامة والعديد من الوسائد الهوائية، فضلا عن باقة “Toyota T-Mate” للسلامة المشتملة على العديد من الأنظمة مثل المكابح الاضطرارية المعتمدة على الرادار ونظام التحكم في السرعة.

كما حصلت السيارة على أحدث جيل من أنظمة المساعدة Safety Sense، والتي تكتشف مخاطر الحوادث المتكررة وتحذر وتدعم السائق بالكبح المستهدف والمساعدة في التوجيه عند الضرورة.

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