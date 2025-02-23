قبل "بروتون ساجا".. سيارات بدأ تصنيعها رسميًا بمصر في 2025

للمقبلين على الشراء.. هذه أرخص "كروس أوفر" صناعة أوروبية بمصر

للهروب من الازدحام.. سيارة طائرة تحلق بنجاح في أول اختبار حقيقي

بمليون جنيه.. ما السيارات الكهربائية التي يمكن شراؤها في مصر؟

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة (عز العرب - السويدي)، وكيل علامة بروتون الماليزية، عن موعد طرح السيارة "ساجا" Saga، المصنعة بمجمع مصانع ESAF بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر.

وحددت (عز العرب - السويدي) يوم الأربعاء الموافق 26 من فبراير الجاري، موعدًا لإطلاق الدفعة الأولى من سيارات بروتون ساجا Facelift التي تحمل شعار "صنع في مصر".

نستعرض من خلال التقرير التالي أحدث السيارات التي انضمت للتجميع المحلي خلال العام 2025 بالسوق المصري:

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

شيفرولية أوبترا

تعمل "أوبترا" بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصانًا وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا في مصر من فئتين الأولى بسعر 724,900 جنيه، الفئة الثانية بسعر 749,900 جنيه.

جيلي كولراي

تأتي كولراي المحلية بثلاث فئات تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، ومليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي موديل 2025 بتصميم "Vision Starburst" الجديد لجيلي، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

اقرأ أيضًا:

للهروب من الازدحام.. سيارة طائرة تحلق بنجاح في أول اختبار حقيقي

أرخص سيارة جديدة متاحة لعلامة "هافال" الصينية بالسوق المصري

للمقبلين على الشراء.. هذه أرخص "كروس أوفر" أوروبية بمصر في 2025