للهروب من الازدحام.. سيارة طائرة تحلق بنجاح في أول اختبار حقيقي

للمقبلين على الشراء.. هذه أرخص "كروس أوفر" صناعة أوروبية بمصر

قبل "بروتون ساجا".. سيارات بدأ تصنيعها رسميًا بمصر في 2025

بمليون جنيه.. ما السيارات الكهربائية التي يمكن شراؤها في مصر؟

كتب - محمد جمال:

تمكنت شركة Alef Aeronautics من إجراء أول اختبار ناجح لسيارتها الطائرة Model A، حيث تمكنت من الإقلاع عموديًا والطيران فوق مركبة أخرى قبل الهبوط بسلاسة والانطلاق مجددًا على الطريق.

ويعد هذا الاختبار خطوة مهمة نحو حل مشكلة الازدحام المروري، وتبلغ قيمة السيارة السيارة Model A نحو 235 ألف جنيه إسترليني أي مايعادل 12 مليون 455 ألف جنيه تقريبًا.

تتميز Model A بقدرتها على التحرك مثل أي سيارة عادية، ولكنها مزودة بمراوح في غطاء المحرك والصندوق الخلفي تمكنها من التحليق فورًا دون الحاجة إلى مدرج للإقلاع وفقا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

ووصف جيم دوخوفني، الرئيس التنفيذي لشركة Alef Aeronautics، بأن هذا الاختبار على حد تعبيره "لحظة فارقة في عالم التكنولوجيا"، مشيرًا إلى أنه يشبه تحليق الأخوين رايت الأول الذي غير مفاهيم النقل الجوي للأبد.

أبرز مواصفات السيارة الطائرة Model A:

تأتي السيارة Model A بمدى قيادة أرضي يصل إلى 322 كم، ومدى طيران 177 كم.

أما هيكل السيارة فيأتي خفيف ومتطور فهو مصنوع من ألياف الكربون، بطول 5.18 م وعرض 2.13 م، يناسب مواقف السيارات التقليدية.

وتأتي Model A بمنظومة حركة مكونه من 4 محركات كهربائية صغيرة للعجلات، و8 مراوح مدمجة للإقلاع العمودي والتحليق، كما تأتي بتقنية الدفع الكهربائي الموزع لتحسين تدفق الهواء عبر الهيكل الشبكي للسيارة.

كما تأتي بسرعة جوية تصل إلى 177 كم/ساعة، مع سرعة قيادة أرضية تتراوح بين 40 و56 كم/ساعة، مما يتيح تصنيفها قانونيًا كمركبة خفيفة الوزن منخفضة السرعة.

اقرأ أيضًا:

للمقبلين على الشراء.. هذه أرخص "كروس أوفر" أوروبية بمصر في 2025

أرخص سيارة كروس أوفر جديدة في مصر.. أسعار ومواصفات

أسعار ومواصفات شيفروليه "أوبترا" المجمعة محليًا بالسوق المصري