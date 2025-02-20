في "إيجبس 2025"| إكسون موبيل تتحدث عن اكتشافاتها البترولية بمصر

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القاهرة - (مصراوي):

شاركت إكسون موبيل في معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" للعام الثامن على التوالي، والذي أقيم في الفترة من 17 و19 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية.

وساهمت الشركة خلال مشاركتها بنسخة 2025 في مناقشات تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات والمستجدات في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والمعالجة.

شهد المؤتمر حضور نخبة من مسؤولي شركة إكسون موبيل في مجال البحث والاستكشاف، والذين ساهموا بخبراتهم في إثراء فعاليات المؤتمر من خلال نقاشات محورية في مختلف الموضوعات المطروحة وتبادل الخبرات.

وكان من أبرز المشاركين جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للبحث والاستكشاف، الذي شارك في جلسة بعنوان "تلبية احتياجات الدول من الغاز".

وسلط أرديل الضوء على رؤى إكسون موبيل لمستقبل الطاقة في مصر والعالم، وأهمية الغاز كمصدر طاقة موثوق، ودوره كجسر نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر استدامة.

وأكدت إكسون موبيل على التزامها بدعم قطاع الطاقة المصري والمساهمة في تحقيق نموه المستدام، بالإضافة إلى دعم للشباب وهو ما تمثل في مشاركة 10 خبراء من إكسون موبيل من مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في جلسات "Young Professionals" الملهمة.

كما قامت الشركة بتنظيم زيارات ميدانية لمصنعيها بالعاشر من رمضان والإسكندرية بهدف تزويد الطلاب بالخبرات الفنية في مجالات التصنيع والجودة والأمن الصناعي.

وأتاح البرنامج لطلاب الهندسة من جامعات القاهرة والإسكندرية والجلالة والجامعة الأمريكية بالقاهرة زيارة مصنع العاشر من رمضان ومصنع المكس بالإسكندرية.

وبحسب إكسون موبيل، استفاد نحو 80 طالبًا من هذه الزيارات التي تُعد فرصًا قيمة للتفاعل بين الخبراء والطلاب والتعرف على أحدث التقنيات.

قال المهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، إن المشاركة في إيجيبس" يعد حدثًا هامًا كونه الحدث الأبرز في مجال الطاقة بالمنطقة.

وأكد أبو عيطة في كلمته، أن الشركة تسعى إلى دعم الابتكار والتميز والاستثمار في الشباب وتمكينهم، وهو ما يتوافق مع أهداف المعرض كمنصة رائدة للتعاون وعرض أحدث التطورات في قطاع الطاقة.

وأعرب عن سعادته بتعاون إكسون موبيل هذا العام مع خبراء الهيئة المصرية العامة للبترول في ورشة عملنا للعلوم الجيولوجية، لتعميم الفائدة على المشاركين.

يذكر أن إكسون موبيل إيجيبت أبستريم ليمتد أعلنت عن إتمام حفر بئر نفرتاري 1 في منطقة امتياز شمال مراقيا باستخدام سفينة الحفرValaris DS-9، ما نتج عنه اكتشاف احتياطيات للغاز في البئر، ويجرى حاليًا تقييم النتائج.