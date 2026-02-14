إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: لا نملك تأكيدات بشأن رغبة روسيا في إنهاء الحرب

كتب : مصراوي

11:11 ص 14/02/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

كتب- مصطفى الشاعر:

أبدى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، شكوكا حيال الموقف الروسي، قائلاً: إن "واشنطن لا تملك تأكيدات بشأن رغبة الكرملين في وضع حد للحرب"، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية وتتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل النزاع.

وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، كشف روبيو خلال كلمة في مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت، عن ترتيبات لعقد اجتماع جديد بشأن الأزمة الأوكرانية يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة تهدف على ما يبدو لمناقشة مستجدات الصراع وبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع الموقف الميداني والسياسي.

وحذر الوزير الأمريكي، من أن العالم يواجه حاليا خطر اندلاع نزاع جديد هو "الأكبر في تاريخ البشرية"، مؤكدا أن احتمالات المواجهة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.

وأضاف روبيو: "فتحنا الأبواب أمام موجة غير مسبوقة من المهاجرين ما هدد مستقبل شعوبنا"، مردفا: "تحت رئاسة ترامب ستتولى الولايات المتحدة مهام التجديد والإصلاح"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة.

في غضون ذلك، تتمسك كييف بضرورة الحصول على ضمانات أمنية "ملزمة" من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين كشرط مُسبق للموافقة على أي اتفاق سلام، كما تشدد على أن إجراء أي عملية انتخابية يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار طوال فترة الحملة، لضمان نزاهة الاقتراع وسلامة الناخبين، وهو ما يضيف "تعقيدا جديدا" أمام الجداول الزمنية المقترحة دوليا.

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي رغبة روسيا في إنهاء الحرب مؤتمر ميونخ للأمن الأزمة الأوكرانية الحرب الروسية الأمريكية

