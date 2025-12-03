15 دقيقة قبل بدء الرحلة.. ما هو الحد الآمن لتدفئة مقاعد السيارة؟



وكالات

أوصى الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير أخصائيي الرعاية الصحية الأولية للبالغين بوزارة الصحة في موسكو، بعدم تدفئة مقاعد السيارة لأكثر من 15 دقيقة.

وفقا للدكتور، قد يؤدي التسخين الطويل لمقاعد السيارة إلى آثار صحية سلبية، تتراوح بين التورم وتفاقم أمراض المسالك البولية المزمنة لدى النساء، وزيادة مخاطر العقم.

وقال تياجيلنيكوف: "يفضل تشغيل نظام تدفئة المقاعد قبل 10–15 دقيقة من بدء الرحلة، ثم إطفاؤه، حيث تصبح درجة حرارة المقعد مريحة، ما يساعد على تجنب الجلوس على مقعد بارد، الذي يضر بالصحة أيضا. عموما، يجب ألا تتجاوز مدة تدفئة المقعد 15 دقيقة".

وأضاف أن ارتفاع درجة حرارة المقعد فوق 38 درجة مئوية يؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، ما يسبب التورم والشعور بثقل الأطراف خلال الرحلات الطويلة.

وتابع: كما يمكن أن يسهم ارتفاع حرارة منطقة الحوض في تفاقم الالتهابات وأمراض المسالك البولية المزمنة لدى النساء. أما التغير المفاجئ في درجة الحرارة عند الخروج من السيارة إلى الهواء البارد فيشكل خطرا إضافيا.

وأكد تياجيلنيكوف، أن ارتفاع درجة الحرارة يمثل خطرا على الرجال والنساء على حد سواء، مشيرا إلى أن الحرارة المنتظمة للأعضاء التناسلية قد تزيد من خطر العقم لدى الرجال، بينما يمكن أن تتفاقم الالتهابات لدى النساء، مثل التهاب المثانة، إذا صاحبها ارتفاع في درجة الحرارة.

ويشير الطبيب إلى أن الأطفال وكبار السن قد لا يشعرون بارتفاع الحرارة بسبب ضعف نظام تنظيمها، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى ضربة حر أو تعرق مفرط.

ويضيف: "ينبغي على النساء الحوامل استخدام مقاعد السيارة المدفأة بحذر شديد، لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم قد يؤثر سلبا على الجنين. لذلك، يُنصح بإيقاف تشغيل تدفئة المقعد بعد 10–15 دقيقة، حتى يصبح المقعد دافئًا بعض الشيء"، وفقا لروسيا اليوم.