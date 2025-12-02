شانجان UNI-V الجديدة تفقد 100 ألف جنيه من سعرها في مصر خلال ديسمبر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026

أقرت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر،تخفيضًا بأسعار السيارة UNI-V السيدان العائلية موديل 2026 بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، أصبح السعر الرسمي للسيارة UNI-V والتي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات 1.250.000 جنيه بدلًا من 1.350.000 جنيه.

شانجان UNI-V تأتي بطول 4.680 مم، وعرض 1.838 مم، وارتفاع إجمالي 1.430 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.750 مم.

تعتمد النسخة المقدمة محليًا من UNI-V على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن·متر، ويرتبط بناقل حركة DCT أوتوماتيك من 7 سرعات.

تستطيع سيارة شانجان استنادًا إلى قوة محركها أن تنطلق من الثبات إلى 100 كم/س في 7.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم في الساعة.

تأتي UNI-V بباقة من أنظمة الأمان أبرزها 6 وسائد هوائية وأنظمة ABS وEBD وTSC و HHC وESC، بالإضافة إلى نظام تثبيت كهربائي Auto‑Hold، ونظام BSM لمراقبة النقاط العمياء.

تمتلك السيارة مقصورة معززة بالعديد من وسائل المساعدة والراحة، في مقدمتها شاشة تحكم لمسية 10.25 بوصة وشاشة عدادات بقياس 10.3 بوصة، وتكييف أوتوماتيك ومقاعد قابلة للتحكم كهربائية مع تهوئة.

السيارة مزودة كذلك بمفتاح ذكي وفتحة سقف بانورامية، ونظام معلومات Apple CarPlay، Android Auto، Wi‑Fi، بلوتوث، ومثبت سرعة تكيفي.

