سعودي يشتري لوحة سيارة من مزاد بما يعادل 198 مليون جنيه.. ما قصتها؟

أثار بيع لوحة سيارة مميزة في مزاد علني أقيم قبل أيام في المملكة العربية السعودية، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب السعر المرتفع الذي انتهى إليه المزاد.

وأقيمت جلسة المزاد العلني لبيع اللوحة التي تحمل أرقام وحروف (مـ لـ ك 1) على هامش معرض الرياض الدولي للسيارات 2025، وشهدت حضور لافت من المتنافسين ومحبي السيارات.

وبيعت اللوحة نظير 13 مليونًا و400 ألف ريال سعودي غير شاملة الضرائب، ووصل السهر النهائي بعد إضافة الضرائب إلى 15 مليونًا و700 ألف ريال (198 مليون و600 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

بحسب ما أذاعته قناة "العربية" فإن هذه اللوحة تعد ثاني أغلى لوحة سيارة في تاريخ المزادات بالمملكة العربية السعودية، حيث تتربع على عرش الأغلى لوحة "ع 1" والتي بيعت سابقًا بنحو 24 مليون و150 ألف ريال.

