قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا ستفجر إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مضيفًا: "الإيرانيين عنيفون ولو كان لديهم سلاح نووي لاستخدموه".

وأشار ترامب وفي تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إلى أن القيادة الإيرانية شرسة وقتلت 32 ألف متظاهر.

وأوضح الرئيس الأمريكي، "أنه لو لم يلغِ الاتفاق النووي الأكثر غباء لامتلكت إيران سلاحا نوويا وفجرت به الشرق الأوسط وقصفت الولايات المتحدة".

وأكد ترامب أنه لا يرغب في نشوب حروب وأن مبدئه هو السلام القائم على القوة، قائلا: "ها نحن قد اتخذنا هذا الإجراء العسكري ضدها".

وأضاف ترامب أن الإيرانيين يرسلون آلاف الصواريخ تجاه دول في المنطقة لا دور لها في الحرب.

وتابع الرئيس الأمريكي: "لو لم ننسحب من الاتفاق النووي لكانت إيران ستستخدم السلاح النووي لنسف منطقة الشرق الأوسط ومن ثم كانوا سيتوجهون لاستهدافنا".