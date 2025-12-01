التخفيضات تتوالى.. رينو كارديان تفقد 75 ألف جنيه من سعرها في مصر

فيات إي-أوليس الفان الكهربائية تدخل السوق المصري رسميًا.. أسعار ومواصفات

كشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات، وكيل رينو في مصر، عن أحدث قائمة أسعار للسيارة رينو كارديان كروس أوفر العائلية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وشهدت قائمة الأسعار الجديد عن تراجعات بأسعار كارديان التي تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات، وذلك بقيم تتراوح بين 50.000 جنيه وحتى 75.000 جنيه.

وبعد التخفيض أصبحت رينو كارديان الجديدة تبدأ من 800 ألف جنيه للفئة Evolution بدلًا من 850 ألف جنيه، والفئة Techno الثانية نزلت إلى 850 ألف جنيه مقابل 900 ألف جنيه سابقًا.

أما الفئة Iconic الثالثة الأعلى تجهيزًا فقد نالت أكبر نسبة تخفيض حيث تراجع سعرها إلى 900 ألف جنيه للفئة الأعلى بعد أن كانت تباع بـ975 ألف جنيه.

تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك. وتأتي بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر وقاعدة عجلات 2.604 متر وخلوص أرضي مرتفع 209 مم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 410 لترات وخزان الوقود 50 لترًا.

وتشمل تجهيزات الأمان الأساسية وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، برنامج الثبات الإلكتروني، مساعد فرامل للطوارئ ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات، إضافة إلى حساسات ركن خلفية ومثبت سرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات. كما تضيف الفئات الأعلى وسائد جانبية، كاميرا خلفية، رصد البقعة العمياء ورؤية محيطية 360 درجة.

وتقدم السيارة باختيارات طلاء متعددة ومصابيح LED نهارية ومرايا كهربائية وجنوط 16 بوصة، مع تجهيزات إضافية للفئات الأعلى تشمل مصابيح ضباب LED وحساس مطر وجنوط ثنائية اللون. وفي الداخل تضم شاشة 8 بوصات تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، تكييف يدوي أو أوتوماتيك حسب الفئة، مع إضافات أكثر رفاهية في الفئة الأعلى تشمل شاشة عدادات رقمية 7 بوصات وإضاءة داخلية متغيرة وأنماط قيادة وفرش داخلي فخم.

