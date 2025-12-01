فيات إي-أوليس الفان الكهربائية تدخل السوق المصري رسميًا.. أسعار ومواصفات

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "هيونداي" Hyundai التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة إلنترا AD سيدان العائلية خلال شهر ديسمبر الجاري بقيم تتراوح بين 40.000 وحتى 46.000 جنيه.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية في مصر، أصبحت أسعار إلنترا AD موديل 2026 تبدأ من 899.000 جنيه بدلًا من 945.000 جنيه للفئة Baseline الأولى، والفئة Modern الثانية بات سعرها 990.000 جنيه مقارنة بـ1.030.000 جنيه.

وشهدت قائمة الأسعار انضمام فئة جديدة بنفس مواصفات الفئة Modern ولكن يضاف إليها فتحة سقف وسعرها الرسمي 999.000 جنيه.

وتراجعت أسعار الفئة Topline الأعلى تجهيزًا من إلنترا AD إلى 1.095.000 جنيه بعد أن كان سعرها في نوفمبر الماضي 1.135.000 جنيه.

تأتي هيونداي إلنترا AD سيدان العائلية الجديدة بهيكل طوله 4.620 مم، وعرض 1.800 مم، وارتفاع كلي 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تعتمد سيارة هيونداي الجديدة على سواعد محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة 6SP-AT.

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

السيارة مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra AD بشكل أكثر جرأة يبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

تم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.

