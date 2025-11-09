قائمة بأسعار السيارات الكهربائية الجديدة في مصر.. أقل من 870 ألف جنيه

طرح أول سيارة كهربائية من النصر للسيارات في مصر.. ماذا نعرف عنها؟

ويبحث الكثيرين من المواطنين في مصر خلال هذه الأيام عن أرخص الطرازات الكهربائية في السوق المحلي، وذلك بعد الطروحات العديدة الأخيرة، من قبل عددًا من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المصري.

ويضم التقرير التالي قائمة بأسعار السيارات الكهربائية الجديدة التي تباع بأقل من 860 ألف جنيه بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري، وتبدأ أسعارها من 585,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

ستروين Ami

تقدم ستروين Ami الجديدة أمام المقبلين على الشراء بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 585,000 جنيه.

وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط -ما يعادل 8 حصان- مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14.

فيات Topolino

تتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

وبحسب المواصفات الرسمية المعلنة من الشركة فإن Topolino ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

أرك فوكس T1

تطرح أرك فوكس T1 في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 789 ألف و900 جنيه لفئة Pro، أما فئة Plus سعرها الرسمي 849 ألف و900 جنيه.

تأتي أرك فوكس T1 بنظام دفع كهربائي متكامل يعتمد على خيارين من المحركات الكهربائية، حيث تتوفر النسخة الأولى بمحرك بقوة 70 كيلوواط، بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك أقوى بقوة 95 كيلوواط، وكلاهما مدعوم بحزم بطاريات ليثيوم بسعات 41.7 كيلوواط/ساعة و42.3 كيلوواط/ساعة على التوالي.

