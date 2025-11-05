جلوبال أوتو: أعين الدولة على إنتاج 500 ألف سيارة خلال سنوات قليلة

قال محمد قنديل، العضو المنتدب لمجموعة جلوبال أوتو، إن الدولة المصرية تستهدف الوصول بحجم إنتاج السيارات محليًا إلى 500 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات المقبلة، مقارنةً بنحو 43 ألف سيارة حاليًا.

وأضاف قنديل على هامش كلمته بـ"قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025" التي انعقدت في القاهرة الثلاثاء، أن برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP) الذي دشنته رئاسة الوزراء قبل سنوات، يمنح حوافز مشروطة بزيادة نسب المكون المحلي وتوسيع الطاقة الإنتاجية، مع إعفاءات جمركية وتيسيرات تمويلية لتشجيع المصنعين.

وأوضح أن البرنامج، يشترط إنتاج ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للسيارات التقليدية وألف سيارة كهربائية كحد أدنى للشركات المشاركة، مع منح حافز إضافي بقيمة 5.000 جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي عند تجاوز نسبة 35%.

وكشف عن دخول شركات كبرى ضمن منظومة التصنيع المحلية مثل: نيسان، وجنرال موتورز، وإيتامكو، وغبور مصر، إضافة إلى مفاوضات جارية مع شركات فولكس فاجن، وBYD، وستيلانتس لزيادة استثماراتها في مصر، ما يعزز موقع الدولة كمركز إقليمي لصناعة السيارات بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار قنديل إلى أن ما يعيشه سوق السيارات المصري اليوم هو نرى نتائج جهدٍ مشتركٍ استمر لسنوات، وترجم ذلك الجهد في توسع الصناعات المغذية وتزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعودة الثقة إلى السوق المصري كوجهة جاذبة للتصنيع والتجميع.

يذكر أن قمة إيجيبت أوتوموتيف شهدت حضورًا كبيرًا من ممثلي عدد من الشركات العالمية والمحلية، إلى جانب المؤسسات التمويلية والاستثمارية، حيث ناقشت الجلسة الافتتاحية أهم التطورات في مسار توطين الصناعة، وتنفيذ برنامج تنمية صناعة السيارات، وفرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع السيارات وتصديرها إلى الأسواق الإقليمية.