انتشرت في الأيام الماضية، أنباء عن استعداد شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات، إلى تقديم طراز جديد باسم "Vira" في السوق المصرية سعره 555 ألف جنيه.

وأكد مصدر مسؤول داخل تويوتا إيجيبت، أن ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أنه في حال تقديم أي طراز جديد سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للشركة فقط.

وكانت تويوتا إيجيبت أعلنت منتصف شهر نوفمبر الجاري عن أحدث قائمة أسعار سيارات الركوب "الملاكي" المقدمة من تويوتا بشكل رسمي في مصر؛ وجاءت كالآتي:

تويوتا كورولا

تتوفر كورولا موديل 2026 في نوفمبر الجاري بـ 5 فئات مختلفة، بأسعار تبدأ من 1.150.000 جنيه وتصل إلى 1.500.000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تطرح أوربان كروزر موديل 2026 بفئتين من التجهيزات، وتتراوح أسعارها بين 1.300.000 جنيه و 1.400.000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

يوفر الوكيل المحلي النسخة الأعلى تجهيزًا من فورتشنر رباعية الدفع والمجمعة محليًا، بسعر رسمي يبلغ 3.500.000 جنيه.

سيارات بنظام الطلب الخاص

تتيح تويوتا إيجيبت إلى جانب السيارات الثلاث الآنف ذكرها، ثلاث سيارات ولكن يتم توفيرها بنظام الطلب الخاص المسبق، ويمكن التعرف عليها من خلال الآتي:

تويوتا كامري

تتوفر تويوتا كامري سيدان العائلية الفاخرة بسعر استرشادي 7.400.000 جنيه.

تويوتا RAV4

تقدم تويوتا سيارتها RAV4 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV بسعر استرشادي 6.550.000 جنيه.

تويوتا لاندكروزر برادو

تتاح سيارة الأراضي الوعرة تويوتا لاندكروزر برادو لعملاء السوق المصري بسعر استرشادي يبدأ من 8.880.000 جنيه.

