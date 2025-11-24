أحدث أسعار بستيون T55 الجديد بمصر بعد تخفيضها 136 ألف جنيه

واشنطن - (د ب أ):

كشفت شركة جيب الأمريكية لصناعة وتطوير السيارات، النقاب عن سيارتها "ريكون" Recon الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Recon الكهربائية الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 476 كيلووات/647 حصان.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة في أحسن الحالات من السكون إلى 100 كلم/س في غضون 3.6 ثانية فقط.

وتم تجهيز السيارة ببطارية بسعة 100 كيلووات ساعة وتعمل بجهد 400 فولت، مع مدى سير يصل إلى 450 كلم.

ومن حيث التصميم، تتألق السيارة Recon بخطوط تصميمية حادة، مع سبع فتحات أمامية مميزة على الشبكة الأمامية، ومصدم ضخم يحتوي على خطافات سحب توحي بأن السيارة لا تخشى الطين ولا الصخور.

جيب Recon وعشاق المغامرات

أما نقطة الجذب الأبرز فتتمثل في إمكانية إزالة الأبواب والنوافذ والزجاج الخلفي بالكامل دون استخدام أي أدوات، ما يجعل السيارة مثالية لعشاق المغامرات الصيفية في الطبيعة المفتوحة.

ويأتي السقف الزجاجي بشكل قياسي، مع إمكانية طلب سقف Sky One-Touch Powe Top القابل للفتح كهربائيا.

وفي المقصورة الداخلية تسود أجواء رقمية مع شاشة عدادات بحجم 12.3 وصة وشاشة مركزية ضخمة بحجم 14.5 بوصة تعتمد نظام Uconnect 5 المعروف.

وتقف السيارة على إطارات مقاس 33 بوصة، مع خلوص أرضي يقارب 23 سم، مع وجود قفل تفاضلي إلكتروني في الخلف.

