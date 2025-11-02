مزاد علني كبير لبيع سيارات "ملاكي" تابعة لجمرك بورسعيد.. التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات (الملاكي) من مصادر ومتروك جمارك بورسعيد.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، يوم الخميس 6 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي ونقل ماركات: (هيونداي - كيا - شيفرولية - فولكس فاجن - سانج يونج - دايو).

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

لمزيد من التفاصيل والاطلاع على قيمة التأمين (اضغط هنا)