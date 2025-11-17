مزايا سائل تنظيف الزجاج المزود بمادة مانعة للتجمد

برلين (د ب أ)

مع حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من ثلوج وجليد ووحل، تصبح الرؤية الواضحة أثناء القيادة تحديا حقيقيا؛ حيث إن الطبقة، التي تتكون على الزجاج الأمامي من الاتساخات نتيجة تطاير الماء والطين من السيارات الأخرى، تُعيق الرؤية.

لذلك تنصح مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) باستخدام سائل تنظيف الزجاج المزود بمادة مانعة للتجمد داخل جهاز غسل الزجاج الأمامي للسيارة، والذي يعمل بالتعاون مع مسّاحات الزجاج على إزالة الاتساخات بسرعة وكفاءة لتوفير رؤية واضحة، مما يُزيد من سلامة وأمان القيادة.وأوضحت المجلة الألمانية أن سائل تنظيف الزجاج الأمامي المزود بمادة مانعة للتجمد يعمل على تنظيف الزجاج الأمامي من الأوساخ ومواضع التلطيخ، مما يضمن رؤية واضحة.

ويعمل سائل تنظيف الزجاج الأمامي المزود بمادة مانعة للتجمد أيضا على حماية جهاز غسل الزجاج الأمامي من التجمد في درجات الحرارة المنخفضة، وكذلك الفوهات وسائل التنظيف، فضلا عن حماية الزجاج الأمامي من التجمد بعد المسح.

المنظفات المركزة

وأشارت (أوتو تسايتونج) إلى أن الميزة الرئيسية للمنظفات المركزة مقارنة بالمحاليل الجاهزة للاستخدام تكمن في مرونة الاستخدام؛ فالمحاليل الجاهزة تحتوي مسبقا على نسبة ماء، بينما يشتمل المنظف المركز على المادة الفعالة فقط، ليتم تخفيفها بالماء حسب الحاجة.

وتختلف نسب خلط سوائل تنظيف الزجاج المركزة بحسب درجة الحرارة، لكن غالبًا ما يلزم اتباع تعليمات الشركة المنتجة.

هل يمكن خلط سوائل الصيف والشتاء؟

وحذر الخبراء الألمان من عدم خلط سائل التنظيف الصيفي بالشتوي في خزان المسّاحات؛ نظرا لأن كل منهما يحتوي على تركيبة مخصصة لمتطلبات الموسم؛ فقد تؤدي بعض المواد الفعالة إلى إضعاف تأثير مكونات الحماية من التجمد، خصوصا أن سوائل الصيف عادة لا تحتوي على مواد مانعة للتجمد.

لذلك، في حال بقاء كميات من السائل الصيفي في الخزان، فيُفضل تفريغه أو تعديل نسبة الخلط لضمان بقاء السائل مقاوما للتجمد داخل الخزان والأنابيب.