حددت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري موعدًا لعقد جلسة مزاد علني كبير لبيع "لوطات" سيارات تابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي.

تقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في قاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا.

يضم المزاد وفق المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات "ملاكي" أبرزها (مرسيدس SL 500 موديل 2003 - بورش كايين موديل 2008 - بروتون GEN 2 موديل 2007 - شيفروليه VENTURE موديل 2001 - كيا كرنفال موديل 2009 - تويوتا Sienna موديل 2001 - جيب شيروكي Latitude موديل 2017).

كما يتوفر للبيع بالمزاد سيارات (أودى A6 موديل 2008 - جاجوار X Type موديل 2004 - كرايسلر C300 موديل 2006 - نيسان X Terra موديل 2011 - لاندروفر LR٢ موديل 2013 - أودى Q7 موديل 2010 - بى ام دبليو طراز 525i موديل 2001 - رانج روفر سبورت موديل 2008).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط، والبعض يرخص والبعض لا يرخص ويتم تقطيعه تحت إشراف لجنة من الهيئة المركزية للمبيعات.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

ورصدت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، كما اشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.

