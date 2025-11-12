وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على السماح للشركات المتخصصة في تصنيع المركبات الذكية بتشغيل خاصية خدمات "إنترنت الأشياء" للسيارات في مصر التي تُمكن السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم، مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وتشمل الشركات الموقعة عددًا من كبرى العلامات العالمية مثل شركة أونستار (مجموعة جنرال موتورز العالمية)، وشركة منصور إم جى أوتوموتيف (العلامة IM الصينية)، وشركة جلوبال أوتو (بى إم دبليو)، وشركة ألفا عز العرب (فولفو - Aston Martin - Loutus - Lynk&CO).

بالإضافة إلى شركة المصرية العالمية للسيارات EIM (Zeekr / BAIC) ، والشركة المصرية التجارية واتوموتيف (أودى - سكودا)، وشركة إس إم جى الشركة الهندسية للسيارات (porsche – سكانيا).

ويعد إدخال هذه الخدمات تعزيزًا قويًا لتجربة القيادة في مصر مع توسع الشركات المصنعة للسيارات في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوفر مستويات أعلى من الأمان والراحة للمواطنين، حيث أنه لا يمكن بناء مجتمع رقمي متكامل دون الاستفادة من جميع مزايا المنظومات الرقمية.

تقنية "إنترنت الأشياء" تعد من أبرز التقنيات الحديثة التي تمكن المواطن من التعامل مع مختلف الأجهزة، وفى مقدمتها السيارات، بصورة آمنة وفعالة، مما يعمل على إتاحة تجربة أكثر تطورًا للمستخدم.

وتمثل هذه الخطوة بداية جديدة لمنظومة النقل الذكي في مصر، وتتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، كما تأتي ضمن استراتيجية “مصر الرقمية” التي تهدف إلى توطين أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات أكثر تطورًا وأمانًا للمستخدم المصري، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق المستخدمين والحفاظ على بياناتهم.

اقرأ أيضًا..

هل تنطبق سياسة استرجاع السلع خلال 14 يومًا على السيارات؟

ليست الأولى.. سيارات كهربائية سبقت سيارة النصر للعمل "تاكسي" بالعاصمة الجديدة

البروتوكول الصيني لشحن السيارات الكهربائية "ما له وما عليه"